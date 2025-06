Casa della Musica, gettate le fondamenta 

Calcestruzzo posato in una giornata e un altro passo avanti fatto per la creazione della Casa della Musica in via Piave a Sestu. Dopo un primo rinvio ieri gli operai erano presenti e il cemento è stato gettato per poter così costruire la nuova struttura. Come previsto la strada è stata chiusa con qualche disagio. Tra colpi di clacson e avanzamenti a passo d’uomo, a metà mattina la situazione si è sbloccata. Ora i lavori proseguiranno ma il sipario non si aprirà prima di giugno 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA