Casa della Divina Provvidenza, missione: salvare i lavoratori 

Salvare il salvabile. È l’ultima missione da compiere, prima del tramonto definitivo della Casa della Divina Provvidenza, nell’incontro in programma a breve tra curatore fallimentare e sindacati. Dove sul tavolo si troverà la formalità dell’esame congiunto per verificare lo stato dell’arte dell’istituto, inghiottito nell’ultimo anno dalle aule giudiziarie. Fino alla sentenza di fallimento di fine 2023, al successivo decreto di esercizio provvisorio e, tra pochi giorni, all’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Sono 17 le unità del personale destinate a perdere il lavoro e per cui Cgil-Cisl-Uil sono disposte a fare un accordo per le liste di disponibilità. Tenendo a mente che, in assenza di una chiusura del procedimento citato, i dipendenti si troverebbero con la sospensione dello stipendio e nell’impossibilità di percepire la Naspi. Una partita che, in ogni caso, implica a cascata anche la variabile Casa Serena in cui, è quasi certo, dalla prossima settimana finiranno circa 12 ospiti sui circa 40 dell’istituto. Cifra risicata che però, se dovesse aumentare, permetterebbe alle parti sociali di chiedere l’inserimento, nella struttura comunale, di alcune unità Oss della Divina Provvidenza. Eventualità ancora in itinere mentre parenti degli anziani e gli stessi lavoratori continuano a sperare in un miracolo dell’ultima ora. E, in caso contrario, sono decisi a rimanere nella Casa anche oltre il 20 marzo, ultimo giorno di vita dell’istituto.

RIPRODUZIONE RISERVATA