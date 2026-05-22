Casa della Cultura, oggi l’omaggio a Grazia Deledda 

Anche Monserrato celebra il centenario del premio Nobel di Grazia Deledda, con un evento che mescola le parole della scrittrice, le immagini dei luoghi che ha raccontato e la narrazione musicale.

Oggi alle 18, alla Casa della Cultura di via Giulio Cesare, l’evento “Grazia Deledda: donna dei nostri tempi”, organizzato dall’associazione S’Atza in collaborazione con il Comune e curato dallo scrittore e disegnatore Sandro Dessì. Durante la serata saranno esplorati i tempi dominanti dell’opera deleddiana: realtà e lirismo, senso di colpa ed espiazione, la Sardegna non solo come sfondo ma come personaggio vivo, pulsante e a tratti opprimente.

«Un’occasione per fare un salto all’indietro nella nostra Sardegna, raccontata dall'unica donna italiana a cui è stato assegnato il Nobel per la letteratura», commenta l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Oltretutto in un contesto sociale che ostacolava l’emancipazione femminile».

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