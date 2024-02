Casa della Comunità,  tra due settimane lavori al via 

A marco cominciano i lavori per la Casa della Comunità. Si tratta di uno dei centri di medicina specialistica ambulatoriale e domiciliare finanziato con i fondi Pnrr, grazie a un accordo tra Asl 8 e Comune. All'inizio del 2022 il Comune era stato scelto da Ares per ospitare le strutture assistenziali di prossimità che sorgeranno in tutta l'isola. Il presidio offrirà servizi come cardiologia, ortopedia, geriatria, fisiatria, endocrinologia e il servizio territoriale di oncologia e cure palliative, ambulatori di Medicina generale e pediatria.

L'amministrazione ha concesso alla Asl l'ex scuola di via dell'Arma Azzurra. I vertici sanitari regionali hanno consegnato il progetto definitivo. Ares ha già individuato l'impresa che realizzerà i lavori. (ca. mu.)

