Casa della comunità, primo passo 

Primo passo verso la Casa della comunità nel presidio di Nuraghe Ruiu, a Macomer. Per ora approda un medico di famiglia grazie all’intesa tra Asl di Nuoro e amministrazione comunale di Macomer. A fare da apripista Teresa Bucciarelli, medico di base e consigliere comunale di maggioranza. Ha trasferito l’ambulatorio dalla piazza San Francesco mantenendo stessi giorni e orari di apertura. Nel presidio opera da qualche anno Laura Foddai, specializzanda in medicina generale. «Si sta avviando il nuovo modello di sanità territoriale, secondo il decreto ministeriale - dice la direttrice del distretto, Maria Giovanna Porcu - che prevede la Casa della comunità. L’auspicio è di passare da un modello di medicina di attesa a quello, più contemporaneo, improntato sulla medicina d’iniziativa». Dice il sindaco Riccardo Uda: «Il Comune fa la sua parte per potenziare i servizi sanitari territoriali. Seguiamo con attenzione tutte le emergenze a partire dall’assenza del pediatra di libera scelta». Nel Marghine circa 810 bambini, come emerso nell’assemblea di lunedì, sono senza pediatra. Intanto, il distretto di Nuoro comunica che il recapito di Marialuisa Marceddu, nuovo medico con ambulatorio a Nuoro, in via Prati 11, è il 3445455587. (f. o.)

