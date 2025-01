Casa della comunità La fine del cantiere slitta di tre mesi 

Bisogna attendere ancora per vedere ultimata la Casa della comunità, in fase di realizzazione a Nuraxinieddu. L’impresa appaltatrice dei lavori ha ottenuto una proroga di novanta giorni che fa slittare al 20 aprile la chiusura del cantiere avviato un anno fa. L’intervento, finanziato nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare al quale si sono aggiunte risorse con il fondo “Opere indifferibili” per un totale di poco più di un milione di euro, prevede la riconversione dell’edificio dell’ex scuola elementare per realizzare spazi di aggregazione e aree tecnologicamente attrezzate per studio e lavoro.

Costruito a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, il fabbricato di 472 metri quadri è situato in un ampio lotto lungo la via Perra. Da anni non ospita più la scuola elementare ma viene utilizzato dai comitati locali per le riunioni e le occasioni conviviali. Nel cortile è stata realizzato un campo da bocce mai utilizzato e già degradato. I lavori hanno interessato la sistemazione degli accessi e delle recinzioni, la ridefinizione dei sentieri e delle rampe, la posa in opera di nuovi infissi, la realizzazione di una veranda coperta, il rifacimento dei solai, il risanamento dei pluviali e delle scossaline, la messa a norma dell’impianto elettrico, oltre a lavori vari. ( m. g. )

