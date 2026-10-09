Casa Deledda si fa più grande 

La Casa museo Grazia Deledda conquista nuovi spazi, il Museo della Ceramica chiude temporaneamente, mentre il Museo archeologico nazionale si prepara a uno stop a gennaio per lavori. Sono tre le strutture cittadine interessate da interventi di manutenzione, riqualificazione e adeguamento, con cantieri in fasi diverse e alcuni passaggi ancora da definire.

Cronoprogramma

All'Archeologico nazionale i lavori sarebbero dovuti cominciare quest'estate, ma poi sono stati posticipati. Li battezzerà tra qualche mese il nuovo direttore, la cui nomina (in lizza c’è anche una donna) potrebbe arrivare lunedì o nei giorni immediatamente successivi. Per ora, l'incarico è ricoperto da Antonio Cosseddu, che ha poi assunto la direzione dei musei Sanna e del santuario preistorico Monte d'Accoddi a Sassari. Entro novembre dovrebbero intanto partire gli interventi per adeguare gli spazi del piano superiore, dove sarà predisposta un'esposizione temporanea durante i successivi lavori al piano inferiore.

Nuovi spazi

Gli altri due interventi riguardano invece l'Istituto superiore regionale etnografico, che gestisce in città il Museo del Costume, il Museo della Ceramica e il Museo deleddiano. Quest'ultimo è al centro di un progetto di ampliamento degli spazi e dei servizi tramite una nuova acquisizione, mentre a quello della Ceramica è in corso un'attività di controllo e prevenzione.

«Le strutture museali necessitano di continue rivisitazioni e interventi di mantenimento, non solo nelle esposizioni - dichiara il presidente Isre, Leonardo Moro -. Il Museo della Ceramica, dopo la temporanea chiusura estiva, osserva poco più di due settimane di normale chiusura per il riordino e il controllo delle esposizioni. A lato della Casa Museo Grazia Deledda abbiamo completato gli interventi strutturali sulla recente acquisizione di un nuovo corpo di fabbrica interessato da lavori di restauro conservativo, riqualificazione e messa norma per dotare la struttura museale di locali da adibire a laboratorio e a un nuovo bookshop. Si tratta del primo lotto, è ora in corso la progettazione delle finiture interne e degli arredi». Il Museo della Ceramica resterà chiuso temporaneamente fino al 23 ottobre (i lavori sono cominciati mercoledì scorso) per verifiche sulle collezioni, sui supporti e sui locali, oltre alle periodiche attività di prevenzione dagli agenti patogeni che possono comprometterne la conservazione.

Restauri

Ancora, alla Casa museo Grazia Deledda è concluso il primo lotto nella nuova ala, acquisita di recente e adiacente alla casa della scrittrice, premio Nobel nel 1926. I lavori hanno compreso ristrutturazione, riqualificazione, restauro conservativo e messa in sicurezza, con nuove uscite di sicurezza che permetteranno di accogliere oltre 50 visitatori. Ora la progettazione prosegue con le finiture interne e gli arredi per i laboratori e il nuovo bookshop.

Ancora sconosciute, però, quali attività ospiteranno i laboratori e quanto tempo servirà per completare l'intervento. La casa della scrittrice, resterà aperta ai visitatori che si recheranno in città per i cento anni dal premio e per le mostre permanenti e temporanee.

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