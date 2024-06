Casa del parco di Pixinortu: due mesi di proroga per i lavori 

Le operazioni sulla casa del parco di Pixinortu vanno avanti e intanto la ditta che si occupa dei lavori chiede una proroga di due mesi prima di consegnare quella che si spera sarà una struttura praticamente nuova di zecca. Il caseggiato che dista pochi passi dal bosco versava in uno stato di abbandono, non era mai state completato e al suo interno mostrava ancora i segni dei primi interventi, tra cavi scoperti, porte e finestre assenti e stanze vuote.

All'interno molte pareti erano state vandalizzate, altri elementi danneggiati. Addirittura si potevano trovare tracce di alcuni piccoli roghi, probabilmente fuocherelli utilizzati da qualcuno per scaldarsi. L'amministrazione aveva deciso di investire sul bosco e sul parco, con uno stanziamento di 700mila euro, una parte destinata alla messa in sicurezza del bosco e un'altra per il caseggiato. I primi interventi sono stati bloccati e si aspetta un nuovo via libera. La struttura è ancora interessata dalle operazioni e diventerà la sede di un Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas).

La ditta che si occupa degli interventi ha chiesto 60 giorni, quindi quasi due mesi di proroga, concessi dal Comune a inizio giugno. Le operazioni andranno avanti dunque anche durante la bella stagione, al netto delle festività del periodo estivo, e la casa dovrebbe essere pronta entro la fine dell'estate.

