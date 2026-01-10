VaiOnline
Monserrato.
11 gennaio 2026 alle 00:13

Casa del Fanciullo, oggi pranzo solidale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La comunità si muove per far rivivere la storica Casa del Fanciullo. Oggi i locali dell’oratorio di San Giovanni Battista de La Salle ospiteranno un pranzo solidale, prima di una serie di iniziative finalizzate a raccogliere fondi per la riapertura della struttura, un’istituzione per generazioni di monserratini. Chiuso da giugno 2025, quando era terminata l’attività della scuola paritaria “E. Pintus”, l’edificio è stato affidato dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane alla parrocchia La Salle. «Un’iniziativa semplice, ma con un obiettivo chiaro: raccogliere fondi per ridare vita a una struttura che per anni ha accolto e accompagnato tanti bambini e ragazzi», spiega don Walter Onano, parroco della Salle, a proposito del pranzo di solidarietà. «Il ricavato sarà interamente destinato alla riapertura della Casa del Fanciullo, per restituire al territorio uno spazio educativo e di accoglienza». (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 