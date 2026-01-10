Casa del Fanciullo, oggi pranzo solidale  

La comunità si muove per far rivivere la storica Casa del Fanciullo. Oggi i locali dell’oratorio di San Giovanni Battista de La Salle ospiteranno un pranzo solidale, prima di una serie di iniziative finalizzate a raccogliere fondi per la riapertura della struttura, un’istituzione per generazioni di monserratini. Chiuso da giugno 2025, quando era terminata l’attività della scuola paritaria “E. Pintus”, l’edificio è stato affidato dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane alla parrocchia La Salle. «Un’iniziativa semplice, ma con un obiettivo chiaro: raccogliere fondi per ridare vita a una struttura che per anni ha accolto e accompagnato tanti bambini e ragazzi», spiega don Walter Onano, parroco della Salle, a proposito del pranzo di solidarietà. «Il ricavato sarà interamente destinato alla riapertura della Casa del Fanciullo, per restituire al territorio uno spazio educativo e di accoglienza». (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA