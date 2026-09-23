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24 settembre 2026 alle 00:50

Casa del custode, sì allo sgombero 

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Arriva l’ordinanza di sgombero entro 30 giorni per la casa del custode, all’interno del velodromo comunale rimesso a nuovo.

È l’ennesimo capitolo di una storia che si trascina da anni senza trovare soluzione. Adesso però arriva l’aut aut: dal momento che non sussiste più la situazione di grave emergenza che aveva determinato l’affidamento provvisorio dei locali, la famiglia che li abita è costretta ad andare via, altrimenti scatterà lo sgombero forzato con le forze dell’ordine. La vicenda era cominciata nel 2009, quando il Comune aveva disposto l’affidamento provvisorio e temporaneo dell’unità abitativa a una famiglia in difficoltà economiche, ed era durata fino al 2020, quando il settore servizi sociali aveva valutato la decadenza della situazione emergenziale, da cui la comunicazione agli occupanti dell’avvio della procedura di sgombero.

Alla famiglia è stato proposto un alloggio popolare in viale della Musica, ma non l’ha accettato. Nel frattempo sono iniziati i lavori di riqualificazione del velodromo, e la casa del custode è stata giudicata priva di agibilità. Nell’ordinanza di sgombero si legge: "L’assenza di idonee condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’immobile rende non ammissibile la permanenza delle persone presso esso”. (g. da.)

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