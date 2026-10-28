Casa del Carnevale, i gruppi ancora senza un tetto 

Informazioni precise sul futuro della Casa del Carnevale, che sarà ospitata nel capannone polivalente antistante l’ospedale. Così i consiglieri comunali di minoranza e del gruppo misto Alberto Casu, Angela Canargiu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza rivolta alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu, al sindaco Stefano Altea e all’assessore alla Cultura Riccardo Pinna. «L’amministrazione», rimarcano, «ha in più occasioni affermato che avrebbe sostenuto un iter volto a creare la Casa del carnevale presso il capannone polivalente. Siamo a fine ottobre, periodo in cui ogni anno è già avviata la realizzazione dei carri allegorici, la maggioranza ha destinato 200mila euro e affermato che in tempi celeri la Casa del carnevale sarebbe stata a disposizione». Di qui la richiesta per sapere «a che punto sono i lavori». Inoltre, «vogliamo sapere quali considerazioni sono state fatte dalla Giunta rispetto alla raccolta di oltre 500 firme che chiedono un ripensamento sulla scelta fatta di destinare il capannone alla costruzione dei carri». Una scelta che divide il paese con 519 firme consegnate in Comune dai due ideatori della petizione Lorenzo Argiolas e Angelica Caboni. Ad oggi non si sa ancora dove potranno essere realizzati i carri allegoric i visto che le ex casermette sono inagibili. ( g.pit. )

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