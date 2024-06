Casa dei sogni, Pavoletti padrino della cerimonia 

Da un bene confiscato alla criminalità nasce Casa dei Sogni. Una villetta a due piani sulle colline di Cardedu, con una vista sulla piana e sul mare che rasserena lo sguardo. Sarà gestita dalla Fondazione Domus De Luna con Ogliastra InForma. Sarà una casa vacanze per persone in condizioni di fragilità, mamme, adolescenti e bambini. C’era anche il grande amico e sostenitore della Fondazione Domus De Luna il Capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti. La cerimonia simbolica con la piantumazione di un albero simbolo di rinascita, un acero donato da Forestas, nel giardino della villetta. Una grande giornata di festa e un’emozione per il fondatore della Fondazione Domus De Luna, Ugo Bressanello: «Siamo felici e orgogliosi di essere qui e di aver aperto le porte di questa casa, con la speranza che qui vivano giornate spensierate, ricche di momenti sereni e gioiosi come meritano». A fare festa i bimbi delle scuole calcio, quelli di Ogliastra InForma e gli amministratori. «Una vera casa dei sogni con un grande spazio esterno e una visuale bellissima, simbolicamente anche sul futuro», ha detto la presidente di Ogliastra Informa, Rita Concu. Pavoletti ha dispensato sorrisi, firmato autografi, scherzato con tutti. «Trasformare in qualcosa di positivo un bene confiscato al male per renderlo fruibile a chi ne ha bisogno è la cosa più bella».

