Casa dei sogni, il prefetto inaugura il murale simbolo 

A “La Casa dei sogni” le idee vanno di moda e corrono veloci. Oggi, alle 11, nell’immobile confiscato alla criminalità e concesso in uso alla Fondazione Domus de Luna per consentire a numerosi minori e persone con disabilità di trascorrere un periodo di vacanza, l’artista Crisa (al secolo Federico Carta) presenta la sua nuova opera. Si tratta di un maxi murale che riveste l’intera facciata principale della struttura dove, con la partnership di Ogliastra Informa, presieduta da Rita Concu, si pratica il turismo sociale. Al simbolico taglio del nastro dell’opera, oltre all’autore, street artist cagliaritano che ha dipinto periferie da Napoli a Rio, da Marsiglia a Città del Messico, sono annunciate le presenze del prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, del questore di Nuoro, Fortunato Marazzita, e del vescovo Antonello Mura. A fare gli onori di casa, il sindaco di Cardedu, Marcello Vacca. La villetta dista un chilometro dal mare e gli ospiti speciali possono raggiungerla per vivere momenti di relax e divertimento. L’assegnazione dell’edificio de Sa Insertura, da una decina d’anni ascritto al patrimonio comunale, è stata disposta nel 2023 con decreto del direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (ro. se.)

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