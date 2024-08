Casa dei senzatetto, un milione dal Pnrr 

Ok all’accordo fra i Comuni di Quartu e Dolianova per la realizzazione della casa per i senzatetto in città. Un progetto finanziato con fondi del Pnrr, poco meno di 1 milione di euro, nell’ambito del Plus Parteolla, con Quartu ora ente capofila dopo gli ultimi anni di gestione guidata da Dolianova. L’obiettivo - viene spiegato nel documento sottoscritto dalle due amministrazioni comunali - è «aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale».

Lo stabile che ospiterà la cosiddetta stazione di posta è stato già scelto da tempo: l’ex Casa della solidarietà di via Cilea, per anni nel piano delle alienazioni senza mai riuscire a concretizzare la vendita. I fondi europei ottenuti serviranno per ristrutturare la palazzina, realizzare camere da letto, docce, mensa, una farmacia sociale e un ambulatorio per il primo soccorso che saranno gestiti da enti del terzo settore. Il progetto - si legge nell’accordo - «dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026, salvo proroghe, mentre la rendicontazione dovrà concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026».

