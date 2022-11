Casa dei nonni, si cambia 

Presto partiranno i lavori alla Casa dei nonni. La comunità alloggio per anziani del Comune di Serrenti è ora oggetto di una gara d’appalto con lo scopo di migliorare i locali della struttura. Oltre ai lavori di ammodernamento, che partiranno con l’aggiudicazione della gara d’appalto, è attivo anche un bando per rinnovare la gestione dell’immobile in viale Marconi per i prossimi nove anni, il cui valore complessivo stimato è di oltre quattro milioni.

I numeri

La struttura socio-assistenziale accoglie anziani di età superiore ai sessantacinque anni in condizione di autosufficienza fisica e psichica parziale o totale. La retta mensile per gli ospiti sarà di circa mille e settecento euro. I lavori di ristrutturazione, tra opere e arredamento, ammonteranno a circa ottantamila euro: «Le opere previste all’interno del fabbricato – commenta l’assessora ai Servizi sociali, Maura Boi – hanno la finalità del recupero funzionale dell’immobile e del suo adeguamento agli standard di legge, oltre che permettere lo svolgimento delle sue funzioni comprese di attrezzature, arredi, corredi e suppellettili».

L’edificio, di proprietà comunale, si sviluppa su due livelli e comprende vari spazi di condivisione, tra cui un giardino, una sala tv ricreativa, una palestra, una sala per i laboratori e una sala soggiorno. Attualmente sono undici le camere da letto: sette doppie, due singole e due triple, ma è previsto anche un aumento della capienza. Saranno otto i posti letto in più e si passerà dunque dai ventidue attuali a trenta, per i quali si darà priorità di accesso ai residenti nel Comune di Serrenti, con un aumento anche del personale.

L’obiettivo