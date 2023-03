Casa dei giovani, il regolamento 

A Villaurbana il centro di aggregazione, conosciuto anche come casa dei giovani, ha il suo regolamento. È stato approvato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. «Prevede – dice l’assessore Luca Piras - la gestione tra più soggetti, promuove la programmazione di più attività, educa all'organizzazione e al rispetto reciproco, valorizza le potenzialità del paese, chiede la crescita nel rispetto e la cura della cosa pubblica».

Si prevede una gestione mista, nel quale saranno presenti più soggetti, come la Scuola civica di musica, la Consulta giovani del paese, e tutto quelle associazioni vorranno proporre attività o anche semplici cittadini che vogliono fare qualcosa per la collettività. Il tutto attraverso una programmazione condivisa, in modo tale da prendersi cura nel miglior modo possibile della cosa pubblica». «Dietro le regole – conclude Piras - condivise con gli uffici e nel rispetto delle norme regionali per le strutture a ciclo diurno, prende luce uno strumento fondamentale per la vita attiva di associazioni e cittadini. Un regolamento che rappresenta uno strumento vivo, con regole da rispettare, un qualcosa per metterci in relazione, per la crescita del paese». (g. pa.)

