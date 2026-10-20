SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Gonnesa
21 ottobre 2026 alle 00:33

Casa dei doni, iniziativa di solidarietà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Solidarietà, recupero e riuso sono il fulcro della Casa dei Doni, la nuova associazione gonnesina che si propone di raccogliere ciò che ognuno può donare e distribuirlo a chi ne ha bisogno. Forti dell’esperienza con il gruppo social “Ti tendo la mano”, le promotrici dell’iniziativa sono riuscite a fare il passo successivo: avere una sede, un locale fisico come punto di riferimento per accogliere i doni e dare una mano d’aiuto a chi sta attraversando un periodo di difficoltà.

«Da qualche anno l’obiettivo era quello di avere a disposizione un luogo fisico – dice la presidente della Casa dei Doni, Annalisa Pireddu, 55 anni – grazie all’interessamento del Comune ora abbiamo a disposizione una sede vera e propria, in via Costituzione, dove si possono donare capi di abbigliamento per bimbi, uomini e donne, ma anche utensili per la casa, giochi e beni di prima necessità per l’igiene personale e la pulizia della casa. Si possono anche mobili, in questo caso noi faremo da tramite tra chi offre e chi ha bisogno». Una casa pronta ad accogliere, una porta sempre aperta per chi avesse bisogno di aiuto, nel segno della discrezione e della riservatezza. La sede è aperta il lunedì e il mercoledì, dalle 17.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 11. «Le richieste riguardano in particolare abbigliamento per neonati o giovanissimi, ma anche per anziani – dice Annalisa Pireddu - Ci sono tante persone in difficoltà: pensiamo che la solidarietà e la collaborazione possano dare una grossa mano». La Casa dei Doni è pronta a diventare un punto di riferimento per il recupero e la solidarietà.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incontro

«La bellezza siamo noi, non i muscoli»

l De Roberto
Maltempo

Bomba d’acqua, allagamenti e blackout

Otto famiglie isolate e una evacuata. Danni in Baronia, Trexenta e ad Alghero 
Fabio Ledda (hanno collaborato Caterina Fiori ed Emanuele Floris)
Oristanese.

Strade interrotte e alberi caduti

Valeria Pinna
Il caso

Una sentenza spazza via gli usi civici: per il giudice erano stati aboliti nel 1865

La decisione su sette lotti a Sant’Antioco: possibili effetti su 310mila ettari nell’Isola 
Francesco Pinna
Regione

Sanità, le trasferte del dg Schael diventano un caso

Dubbi FdI sul viaggio in Germania Pittalis (FI): «Serve un assessore» 
Manovra

Pressing delle banche, scontro sulla sanità

Gli istituti di credito: sosteniamo i conti pubblici, ma si rispettino i patti 
L’emergenza

Stretta sulla sicurezza, il Colle vigila

Nuove regole dopo i disordini a Milano, no alle funzioni di polizia giudiziaria ai militari 
Rimini

Agricoltore di Ittiri scompare nel nulla

Sabato i Vigili del fuoco e i volontari hanno interrotto le ricerche 