Casa danneggiata dal rogo 

Fiamme ieri mattina a Nuraminis, dove un grave incendio ha interessato una casa del centro. Immobile distrutto e inagibile, ma il bilancio poteva essere più grave. Il proprietario dello stabile, Antonio Desogus, pensionato di 80 anni, al momento non era in casa. Un vicino, accortosi del rogo, ha chiamato i pompieri che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che hanno avvolto il piano terra. In via Manzoni sono stati attimi di apprensione. L’incendio ha causato danni per diverse decine di migliaia di euro. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA