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Segariu.
12 aprile 2026 alle 00:21

Casa Curreli, si ripristina il muro di cinta 

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Il Comune di Segariu ha affidato i servizi di progettazione per il ripristino del muro di cinta di Casa Curreli, dopo un intervento urgente necessario per motivi di sicurezza. Il muro, alto originariamente oltre quattro metri e costruito in ladiri, è da tempo in condizioni critiche, aggravate dalle piogge degli ultimi mesi: si è deformato e risulta prossimo al cedimento.

«L’intervento – spiega il sindaco Andrea Fenu - ne ha comportato l’abbassamento a due metri e mezzo, riducendo così il rischio per l’incolumità pubblica». La spesa per la messa in sicurezza e il ripristino si aggira sui 17mila euro. Per la fase definitiva sarà necessario attendere il via libera della Soprintendenza, perché è un immobile situato nel centro storico e dunque soggetto a specifiche tutele.

Parallelamente, proseguono i lavori su Casa Curreli: «La sistemazione degli arredi – aggiunge Fenu- è ormai completata e nei prossimi giorni partiranno gli interventi sull’ingresso». Presto il Comune avvierà la procedura per l’affidamento della gestione, con l’obiettivo di trasformare l’edificio in uno spazio di accoglienza e in un punto di riferimento per iniziative culturali e attività al servizio del territorio, in una prospettiva di valorizzazione e apertura alla comunità.

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