Casa Cucca, appello per l’acquisto 

«Acquistiamo e valorizziamo Casa Cucca, uno dei pochi edifici che può dare a Muravera un enorme valore in più». A rilanciare la proposta è il consigliere di minoranza Andrea Zinzula: «Già nella scorsa legislatura – spiega Zinzula – fui primo firmatario per l’istituzione di una commissione che valutasse in che modo acquistare e recuperare Casa Cucca. Partecipò tutto il Consiglio, si parlò anche di una partecipazione al bando Invitalia». In linea di massima furono abbozzati alcuni progetti: un parco urbano al suo interno, una ludoteca, la biblioteca, una sede istituzionale staccata del Comune, spazi per la cultura e l’accoglienza turistica.

«Ritengo – aggiunge Zinzula - siano e restino idee fattibili, visionarie e ambiziose». Durante l’attuale legislatura la proposta è stata rilanciata anche dall’allora consigliere di minoranza Valerio Boi (si è poi dimesso dalla carica assieme a tutto il suo gruppo). «Acquisiamola con un piano triennale – suggerì - e progettiamo opere per trasformarla in una struttura di accoglienza a tema». O anche «per un museo per l’arte contadina e un museo degli agrumi». I costi per l’acquisizione di Casa Cucca - edificio privato al centro della via Roma che è un simbolo per il paese – si aggirerebbero tra i 300 e i 500 mila euro. (g. a.)

