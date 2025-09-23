VaiOnline
Muravera.
24 settembre 2025 alle 00:40

Casa Cucca, appello per l’acquisto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Acquistiamo e valorizziamo Casa Cucca, uno dei pochi edifici che può dare a Muravera un enorme valore in più». A rilanciare la proposta è il consigliere di minoranza Andrea Zinzula: «Già nella scorsa legislatura – spiega Zinzula – fui primo firmatario per l’istituzione di una commissione che valutasse in che modo acquistare e recuperare Casa Cucca. Partecipò tutto il Consiglio, si parlò anche di una partecipazione al bando Invitalia». In linea di massima furono abbozzati alcuni progetti: un parco urbano al suo interno, una ludoteca, la biblioteca, una sede istituzionale staccata del Comune, spazi per la cultura e l’accoglienza turistica.

«Ritengo – aggiunge Zinzula - siano e restino idee fattibili, visionarie e ambiziose». Durante l’attuale legislatura la proposta è stata rilanciata anche dall’allora consigliere di minoranza Valerio Boi (si è poi dimesso dalla carica assieme a tutto il suo gruppo). «Acquisiamola con un piano triennale – suggerì - e progettiamo opere per trasformarla in una struttura di accoglienza a tema». O anche «per un museo per l’arte contadina e un museo degli agrumi». I costi per l’acquisizione di Casa Cucca - edificio privato al centro della via Roma che è un simbolo per il paese – si aggirerebbero tra i 300 e i 500 mila euro. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto