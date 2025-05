Casa crollata, via alla bonifica dell’amianto 

Dopo la richiesta, puntuale è arrivata la risposta. Ieri mattina a Santa Giusta è iniziata la bonifica dell’area di via Garibaldi dove lo scorso 17 aprile è crollata un’abitazione. Sulla vicenda, dopo varie segnalazioni dei cittadini impauriti per la possibile presenza di eternit, tre giorni fa è intervenuta l’associazione Ex esposti amianto. Il presidente Giampaolo Lilliu aveva chiesto a varie istituzioni e al Comune di intervenire per la messa in sicurezza della zona dove si trovano le macerie e predisporre con urgenza tutte le verifiche per la tutela ambientale e la difesa del diritto alla salute dei cittadini. «Siamo contenti che dopo la nostra denuncia inoltrata a varie istituzioni siano cominciati gli interventi per la rimozione delle lastre in eternit – ha commentato il presidente Giampaolo Lilliu - e la messa in sicurezza di tutta la zona». ( s.p. )

