Serramanna.
27 gennaio 2026 alle 00:29

«Casa crollata, i proprietari diano il via subito ai lavori» 

Nuovo crollo in centro a Serramanna, dove è venuta giù parzialmente una casa nella centralissima via Liguria, a poca distanza dall’ex pretura. A determinare il cedimento sarebbero state le piogge copiose degli ultimi giorni, ma un ruolo importante lo avrebbero le condizioni del vecchio edificio disabitato, in condizioni di generale fatiscenza e in stato di abbandono.

Sul crollo (che ha interessato parte della muratura portante in mattoni di terra cruda, riversatisi in parte all’interno della proprietà confinante) hanno svolto un sopralluogo i tecnici comunali, che hanno redatto una relazione finita sul tavolo del sindaco Gabriele Littera. La nota ha evidenziato «le precarie condizioni delle parti edificate causate da totale assenza di manutenzione, i segni di crolli spontanei di parti strutturali e infiltrazioni di acqua dal tetto che attraversano l’edificio».

Da qui l’ordinanza che è stata firmata d’urgenza dal primo cittadino serramannese, che intima «ai proprietari dell’immobile di provvedere senza indugio all’esecuzione degli interventi urgenti nell’edificio: puntellamento e messa in sicurezza di tutte le strutture murarie, demolizione controllata delle parti pericolanti, eliminazione delle macerie riversatesi sulla proprietà confinante e immediata esecuzione degli interventi necessari a bloccare il degrado strutturale».

