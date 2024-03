Casa crollata, 16 mesi in attesa dei lavori 

Era l’ottobre del 2022 quando in via Vittorio Veneto crollò parte di una vecchia casa in ladiri.

I vigili del fuoco intervennero mettendola in sicurezza e delimitando l’area ma da allora niente è cambiato: le transenne sono sempre lì, non è stato fatto nessun intervento di recupero e i residenti, di fatto, non possono né entrare né uscire con le proprie auto.

Siamo nella stessa situazione» spiega Aldo Scanu, «le transenne non sono mai state tolte e questo è lo scenario che ci troviamo tutti i giorni davanti alle nostre case, senza contare tutti i disagi».I proprietari avrebbero dovuto effettuare i lavori di ripristino ma i lavori, pare bloccati da una causa in corso, non sono mai iniziati.

In città sono tante le case di mattoni rossi abbandonate all’incuria e che si sfaldano soprattutto con la pioggia. L’esempio più eclatante è villa Fadda in via Marconi, ora in mano alla curatrice fallimentare.

