Casa Cossu può riaprire agli anziani 

Ora non ci sono più scuse per non riaprire le porte di Casa Cossu, chiusa ormai dal 2020 sia a causa della pandemia che per le diverse infiltrazioni d’acqua, che hanno richiesto interventi di manutenzione straordinaria. Chi vorrà frequentare la struttura di via Nazionale potrà iscriversi attraverso il modulo pubblicato sul sito del Comune. La scadenza per un primo aggiornamento degli iscritti è fissata per il prossimo 2 ottobre, ma la domanda può comunque essere presentata in qualunque momento dell'anno.

Insomma, dopo le elezioni dello scorso luglio che hanno decretato il suo nuovo Comitato di Gestione, ora è davvero tutto pronto per riaccogliere i nonn e le nonne quartuccesi che potranno riappropriarsi di uno spazio sano e idoneo per passare insieme il loro tempo libero tra una partita a carte, un bel film e tante altre attività da svolgere in compagnia.

RIPRODUZIONE RISERVATA