Casa Cossu, il centro di aggregazione per anziani di via Nazionale è pronto a riaprire i battenti.

Sono state infatti indette le elezioni per il comitato di gestione dello spazio pubblico. Possono candidarsi tutti gli iscritti al centro, le elezioni sono previste per il prossimo 17 luglio nell’aula consiliare di via Giofra. Per presentare la domanda, invece, è necessario utilizzare il modulo scaricabile dal sito o disponibile nella portineria comunale di via Giofra.

RIPRODUZIONE RISERVATA