Casa Cossu, no all’autogestione dei nonnini 

Il grande portone grigio di Casa Cossu, il centro di aggregazione per anziani, è stato riaperto da qualche settimana dopo anni di chiusura a causa della pandemia prima e dei lavori di ristrutturazione dopo.

Ma le polemiche non si placano. Solo mercoledì il Consiglio comunale ha approvato il regolamento presentato in Aula dall’assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois. A votare a favore il gruppo di maggioranza “Pietro Pisu bis”, mentre il gruppo “Quartucciu nel cuore” si è astenuto e quello misto ha espresso voto contrario.

No all’autogestione

Nel documento – oltre agli orari di ingresso, alle attività che si possono svolgere all’interno della struttura, ai costi e agli obiettivi del servizio - si fa riferimento alla possibilità di dare la struttura in gestione a terzi. Una scelta che sembra ormai presa e che non è gradita agli stessi nonnini e nonnine di Quartucciu che, fin da quando la Casa è stata messa a loro disposizione, si sono sempre autogestiti in armonia e serenità.

Una novità in vista duramente criticata anche dall’opposizione. «Riteniamo che la gestione debba restare agli anziani fruitori della casa Cossu, così come è sempre stato», è il commento di Franco Paderi, capogruppo del gruppo misto.

Le critiche

Per il gruppo di minoranza “Quartucciu nel cuore”, invece il risultato è «un nuovo regolamento disorganico e disordinato, al pari della regolamentazione della futura gestione del centro di anziani che appare del tutto confusionaria», afferma la capogruppo Michela Vacca, evidenziando che «l'obiettivo è, presumibilmente, l'esternalizzazione del servizio, ma come di consueto a questa maggioranza manca il coraggio delle proprie azioni, l'onestà intellettuale e la trasparenza. Resta l'amarezza per una scelta politica che porterà a sottrarre il centro anziani alla libera fruizione, disattendono i desideri della famiglia Cossu».

La storia

Agli inizi degli anni Novanta, infatti, i Cossu avevano donato il palazzo al Comune – all’epoca sindaco era Tonino Meloni - con la promessa di destinarlo agli anziani della città, che avrebbero potuto usarlo e viverlo come una loro seconda casa. «L'esternalizzazione del servizio imporrebbe, di fatto, tempi e modi di fruizione del bene a cui gli anziani, inevitabilmente, dovranno soggiacere», aggiunge Vacca, «semmai i fondi da destinare al centro per anziani fossero reperiti in bilancio, sarebbe augurabile che gli stessi fossero investiti per interventi di manutenzione e non certo per affidare l'appalto a cooperative o associazioni esterne».

