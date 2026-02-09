VaiOnline
Quartucciu.
10 febbraio 2026 alle 00:49

Casa Cossu ha una nuova gestione delle attività 

Casa Cossu torna a essere pienamente operativa come luogo di incontro e socialità per gli anziani di Quartucciu. Negli scorsi giorni, il Centro di aggregazione sociale ha ospitato la presentazione formale e l’avvio della nuova gestione affidata alla cooperativa sociale Koinos, con la presenza dell’assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois e dell’assistente sociale incaricata.
L’incontro è stato l’occasione per illustrare il percorso che accompagnerà le attività del Centro nel prossimo futuro: a breve verrà definita la nuova programmazione per il 2026, costruita anche ascoltando le richieste e le proposte degli iscritti. Un’offerta che manterrà alcune attività già avviate con la precedente gestione della cooperativa Laurus, come la ginnastica dolce e le uscite culturali nel territorio della Sardegna.
Tra gli obiettivi della nuova gestione ci saranno: promuovere il benessere psicofisico, contrastare l’isolamento, favorire la socializzazione e valorizzare la memoria e le tradizioni locali.
Clima positivo tra gli iscritti, che hanno accolto con interesse le prospettive illustrate dagli operatori. «I nostri iscritti hanno accolto con entusiasmo gli operatori e quanto da loro dichiarato. Si preannuncia un nuovo anno ricco di attività, nelle quali potranno condividere il proprio tempo libero in compagnia, ed essere allo stesso tempo protagonisti. Sono piacevolmente colpita dal numero di iscritti, oltre cento, che frequentano con piacere la Casa Cossu e partecipano con interesse alle attività proposte», ha affermato l’assessora Maria Grazia Fois.

