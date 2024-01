Casa Cossu, c’è il via libera alle richieste d’iscrizione 

Gli anziani che vorranno frequentare il centro di aggregazione sociale Casa Cossu nell’anno appena iniziato, possono ora iscriversi. Da ieri è possibile fare domanda grazie all’avviso pubblicato sul sito del Comune, dove si trova il modulo da compilare.

I requisiti per poter frequentare il centro sono l’aver compiuto 60 anni di età e avere la residenza o il domicilio nel territorio comunale di Quartucciu. Possono presentare la domanda il coniuge o il convivente della persona anziana iscritta, anche se di età inferiore ai 60 anni, a patto che risieda o abbia risieduto a Quartucciu, i loro figli di almeno 50 anni di età affetti da disabilità, purché conviventi con l’anziano iscritto. La loro partecipazione alle attività del centro è consentita esclusivamente in presenza del genitore già iscritto.

Nell’avviso è specificato anche che la persona anziana iscritta e con i requisiti non ha necessità di presentare nuovamente la domanda per partecipare alle attività di Casa Cossu. Questa istanza può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno, consegnandola a mano, all’ufficio Protocollo del Comune in via Giofra, o tramite email all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it.

