Casa Cossu, boom di partecipanti alle gite degli anziani 

Sono trentuno gli iscritti (23 donne e 8 uomini) alla seconda gita dell’anno organizzata dall’assessorato alle politiche sociali per gli anziani del centro di aggregazione “Casa Cossu”. «Sedici in più rispetto alla precedente. A gennaio abbiamo visitato Mamoiada ed è stata davvero una bella esperienza», ha detto l’assessora Maria Grazia Fois, entusiasta per le numerose attività messe in campo dalla cooperativa Laurus che gestisce il centro.

Il 18 maggio dunque nonnine e nonnini parteciperanno a un’escursione a Iglesias. Per partecipare è necessario aver compiuto 60 anni ed essere in una condizione di autosufficienza tale da non precludere la partecipazione all’escursione. In caso di necessità di accompagnatore per motivi legati all’autonomia personale, è garantito gratuitamente il solo trasporto organizzato. Infatti, gli anziani che vorranno andare in gita dovranno pagare una quota in base al proprio Isee (in caso di assenza la quota da versare è di 58 euro a partecipante).

«Già dai primissimi giorni, l’ufficio preposto ha ricevuto diverse richieste dei moduli di domanda. È un’occasione, questa che promuove e favorisce relazioni interpersonali al dì fuori della quotidianità, oltre che un’occasione di svago e socializzazione con anche contenuti culturali», ha evidenziato Fois.

