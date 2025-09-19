Casa Cossu apre anche ai non residenti 

Casa Cossu, il centro di aggregazione sociale per anziani di Quartucciu, ora potrà essere frequentato anche dai non residenti. Lo stabilisce il nuovo regolamento, approvato di recente con una delibera consiliare.

«C'erano molte richieste in tal senso e non potevamo ignorarle», dice l’assessora alle Politiche sociali Maria Grazia Fois, «abbiamo perciò modificato il vecchio regolamento per permettere ai cittadini di Quartucciu, anche se non hanno la residenza, di partecipare alle attività». Ovviamente, anche i non residenti dovranno contribuire economicamente. Per attività come la ginnastica dolce, ad esempio, dovranno pagare una quota pari a quella massima calcolata sull'Isee. Per le escursioni, dovranno coprire l'intera quota.

Il centro, gestito dalla cooperativa Laurus sotto la supervisione dell'assessorato, conta circa 60 frequentatori costanti e offre svariate attività, tra cui laboratori a tema come la pittura, la cucina, la ceramica; attività motorie quali la ginnastica dolce e la danza. Ma si può anche giocare a carte o partecipare a iniziative culturali (lettura di giornali e libri, incontri con scrittori e poeti) e uscite collettive in giro per la Sardegna. Gli ospiti di Casa Cossu hanno anche la possibilità di proporre e organizzare attività, come dimostrato dagli incontri con i "cantadores" organizzati lo scorso anno. «Siamo contenti di essere riusciti a soddisfare le richieste di chi non è più residente ma vuole continuare a venire in questo centro», aggiunge l'assessora.

