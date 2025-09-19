VaiOnline
Quartucciu.
20 settembre 2025 alle 01:12

Casa Cossu apre anche ai non residenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Casa Cossu, il centro di aggregazione sociale per anziani di Quartucciu, ora potrà essere frequentato anche dai non residenti. Lo stabilisce il nuovo regolamento, approvato di recente con una delibera consiliare.

«C'erano molte richieste in tal senso e non potevamo ignorarle», dice l’assessora alle Politiche sociali Maria Grazia Fois, «abbiamo perciò modificato il vecchio regolamento per permettere ai cittadini di Quartucciu, anche se non hanno la residenza, di partecipare alle attività». Ovviamente, anche i non residenti dovranno contribuire economicamente. Per attività come la ginnastica dolce, ad esempio, dovranno pagare una quota pari a quella massima calcolata sull'Isee. Per le escursioni, dovranno coprire l'intera quota.

Il centro, gestito dalla cooperativa Laurus sotto la supervisione dell'assessorato, conta circa 60 frequentatori costanti e offre svariate attività, tra cui laboratori a tema come la pittura, la cucina, la ceramica; attività motorie quali la ginnastica dolce e la danza. Ma si può anche giocare a carte o partecipare a iniziative culturali (lettura di giornali e libri, incontri con scrittori e poeti) e uscite collettive in giro per la Sardegna. Gli ospiti di Casa Cossu hanno anche la possibilità di proporre e organizzare attività, come dimostrato dagli incontri con i "cantadores" organizzati lo scorso anno. «Siamo contenti di essere riusciti a soddisfare le richieste di chi non è più residente ma vuole continuare a venire in questo centro», aggiunge l'assessora.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 