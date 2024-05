Casa colonica distrutta in un rogo a Gardalis 

Le fiamme hanno divorato tutto ciò che hanno incontrato. Della casa rurale di Gardalis, alla periferia di Loceri, non è rimasto quasi nulla, se non lo scheletro. Il rogo è divampato ieri mattina, con le prime fiamme divampate all’interno dei locali adibiti a cucina e soggiorno. Il bilancio dei danni è ingente e coinvolge anche le strutture portanti dell’edificio, di proprietà di Ferminia Puddu. Tuttavia, nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio domato dai vigili del fuoco di Lanusei che hanno avviato le operazioni di bonifica e messo in sicurezza il sito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno effettuato i rilievi di circostanza. Dovranno accertare se l’origine dell’incendio sia stata dolosa oppure un cortocircuito. Altro incendio, di certo doloso, si è sviluppato nella notte tra domenica e ieri a Tortolì. Una vecchia Fiat Punto, in sosta in via San Giovanni Bosco, nel quartiere residenziale Area a due passi dal parco La Sughereta, è stata avvolta dalle fiamme che hanno completamente distrutto la parte interiore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tortolì che hanno spento il rogo. Anche in questo caso le indagini sono di competenza dei carabinieri della compagnia di Lanusei. (ro. se.)

