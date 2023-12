Casa Chironi  espone il Presepe di Maria Lai 

Se la scultura fonda le sue premesse contemporanee sul vuoto, sull’assenza di materia, così come ripeteva spesso Arturo Martini, tra i più grandi scultori italiani del ‘900, Maria Lai sembra trovare nel racconto del Presepe la forma più congeniale a condensare i capisaldi della sua poetica: l’atto silenzioso e solitario dell’artista, i millenni di esperienza collettiva e comunitaria, l’ansia d’infinito che spinge l’umanità verso la conoscenza, la poesia che la innalza verso la volta celeste. La grande scatola scenica che viene presentata è uno dei Presepi più intensi e complessi mai concepiti da Maria Lai. Realizzato a partire dal 1956. Le sintesi geometriche che modellano la creta come fosse pietra, le figure bianche appena abbozzate che costruiscono volumi e vuoti in uno spazio scuro, quasi impenetrabile, contribuiscono a creare una scena sospesa nel tempo dove, i Re Magi, la Sacra Famiglia e il pastore con le greggi sono i momenti salienti del racconto. Un cielo stellato che fa da sfondo cuce le tre scene come su un politico quattrocentesco, aggiungendo stupore, meraviglia e sacralità a un evento che da duemila anni non smette di regalare all’umanità il miracolo della nascita di Dio.

“Bianco come la notte”, da non perdere, da giovedì alle 18, al Museo della Ceramica, Casa Chironi, in piazza Su Connottu 8, Nuoro.

