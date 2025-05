Casa Carrus, antiche botteghe in concessione per cinque anni 

Il Comune di Orroli mette a disposizione ad uso gratuito dei cittadini intraprendenti i locali delle “Botteghe artigiane” di Casa Carrus per l’avvio di nuove attività. È previsto anche un contributo per l’avviamento.

I locali che l’amministrazione vuole mettere a disposizione si trovano nel centro storico del paese e sono stati recuperati per rendere più attrattiva questa zona del paese.

Potranno fare richiesta società già avviate o di nuova costituzione. Verrà data precedenza a quelle di tipo artigiano e quelle che si occupano della tradizione locale.

Le cosiddette “botteghe” sono ognuna indipendente dall’altra, i beneficiari ne saranno responsabili e verranno concesse per 5 anni . Alla scadenza della concessione i soggetti sono tenuti a restituirle come le hanno trovate. Il beneficio economico che l’amministrazione intende investire per l’avvio ammonta a 46.650 euro che saranno ripartiti in egual misura fra i beneficiari da utilizzare per interventi di vario genere: per coprire i costi per l’avvio dell’attività all’acquisto di attrezzature, per gli investimenti immateriali e per la realizzazione di opere murarie e impiantistiche.

Le persone dovranno comunque intervenire con mezzi proprio per almeno il 10% delle spese. Obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico di quei paesi colpiti dallo spopolamento, come sta accadendo anche ad Orroli. le domande per la partecipazione all'avviso scadono il 28 maggio. (s. g.)

