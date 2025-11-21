Casa Cara, taglio del nastro a Natale 

Restauro finito e taglio del nastro per Natale. Casa Cara - la storica dimora campidanese di via Fratelli Bandiera - si prepara al futuro da ecomuseo del paesaggio all’interno del polo culturale che il Comune vuole realizzare nel cuore del centro storico della città. «Ci sarà anche un percorso multimediale che racconterà il passato e le tradizioni di Selargius», annuncia il sindaco Gigi Concu.

Il restyling

Alle spalle c’è un progetto di restyling costato poco meno di 2 milioni euro finanziati con il Patto per il Sud, concentrato nella casa campidanese di via Fratelli Bandiera. «Risorse importanti che ci hanno consentito di acquistare e restaurare l’immobile», spiega Concu. Il futuro è già deciso da tempo: sarà una vetrina per la filiera del vino, dalla coltivazione alla produzione, tutto concentrato negli spazi dell’ex cantina e nel portico della casa del centro storico. L’idea è quella di avere un museo che - attraverso un percorso di pannelli didascalici e l’esposizione di antichi manufatti - mostri le diverse fasi di lavorazione per ottenere il vino. Spazio anche alla tradizione del Matrimonio selargino che sarà ospitata dentro la struttura e lungo il viale d’accesso. «In parte ha ospitato alcune tappe dell’Antico sposalizio», ricorda il sindaco, «e in tanti in quell’occasione hanno avuto modo di apprezzare la rinascita di questa struttura storica». Di fatto la domus di via Fratelli Bandiera è già diventata la casa delle future spose in catene nelle ultime due edizioni: sede della vestizione la mattina delle nozze, e quest’anno ha ospitato anche il rito del fidanzamento storico pochi giorni prima del matrimonio.

L’inaugurazione

L’inaugurazione vera e propria dell’ecomuseo è in programma a dicembre, nel periodo di Natale. «La riqualificazione è stata completata», dice il sindaco insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Claudio Argiolas, che ha seguito passo per passo progettazione e cantieri a Casa Cara. Nei giorni scorsi è arrivato anche il certificato di collaudo che ufficializza il via all’inaugurazione di tutta la casa campidanese. Con tanto di allestimento interno che rievoca la Selargius del passato, fra esposizioni di costumi tipici e ambienti casalinghi che ricordano sale e camere di un tempo. In attesa di una riposta alla richiesta di finanziamento per dotare la struttura di un percorso espositivo multimediale, un progetto di digitalizzazione che «permetterebbe all’amministrazione», si legge nella delibera approvata dalla Giunta, «di raggiungere l’obiettivo di rendere l’ecomuseo un vero strumento di valorizzazione del territorio, delle sue risorse ambientali e paesaggistiche e, soprattutto, delle comunità locali e della loro storia».

Il patrimonio

Nel frattempo si pensa già al suo futuro insieme a Casa Putzu, l’ex Caserma Cavalleggeri e l’ex scuola elementare di via Dante nata sulle fondamenta delle vecchie carceri aragonesi: tre strutture storiche all’interno di un grande polo museale che valorizzi il patrimonio selargino anche in chiave turistica, oltre che culturale. «Ci stiamo lavorando da tempo, compreso il passaggio interno che unisce Casa Putzu con Casa Cara, praticamente pronto», dice ancora il sindaco. «Sarà un vero e proprio compendio nel cuore del centro storico, che ci permetterà anche di rilanciare e valorizzare una parte strategica della città». E sull’ecomuseo del paesaggio di via Fratelli Bandiera aggiunge: «Sarà un centro museale sovracomunale, perché ormai è necessario ragionare in termini di gestione allargata all’intera Città metropolitana».

