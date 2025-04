Casa Buccelli, recupero da 400mila euro 

Via libera al progetto esecutivo da 400mila euro (finanziamento regionale) per la ristrutturazione dell’antica Casa Buccelli, donata al Comune negli anni scorsi da un privato cittadino. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è trasformare la casa in un polo culturale nel cuore del paese e in un centro di attività legate al turismo attivo.

L’immobile risale alla metà del 1800 e si trova in via Garibaldi, in pieno centro storico. Ha una superficie complessiva di quasi cinquecento metri quadrati, compreso l’ampio cortile. Al piano terra ci sono due vani, altre tre camere sono al primo piano mentre all’esterno le pareti sono in pietra.

«Casa Buccelli conserva – si legge nel documento redatto dagli esperti – elementi che sono testimonianze di tecniche costruttive molto antiche tra cui l’incannucciato. Verranno restaurati gli elementi in buono stato di conservazione e ripristinati attraverso l’uso della stessa tecnica gli elementi ammalorati». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA