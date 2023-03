Casa bruciata, il paese in aiuto 

«Una vera e propria ondata di solidarietà da parte dei cittadini a una famiglia che ne ha tanto bisogno». Il sindaco Massimo Pinna è orgoglioso per la vicinanza dei compaesani alla ex moglie e alla figlia di Andrea Macis, l'uomo finito in carcere perché accusato di aver incendiato la casa della sua vecchia compagna.

La vicenda

Il rogo è stato appiccato la scorsa settimana. Macis, sorrese di 50 anni già noto alle forze dell'ordine, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe raggiunto l'abitazione della ex moglie in via Emilia e avrebbe fatto irruzione. Non avendola trovata in casa, avrebbe deciso di dare alle fiamme l'abitazione per poi fuggire a Cagliari. Le forze dell'ordine, di lì a poco, hanno però ricostruito i suoi movimenti e lo hanno trovato a casa della madre: l’uomo è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio e di incendio ed è stato portato al carcere di Uta. A intervenire sono stati i carabinieri di Villasor, con la sezione radiomobile di Cagliari e il Norm di Sanluri.

Il sostegno

Intanto, però, la casa data alle fiamme aveva subito dei danni importanti: i vigili del fuoco l'avevano dichiarata inagibile, anche se, in apparenza, senza problemi di tipo strutturale. È a questo punto che la cittadinanza ha mostrato il suo sostegno: sono diverse le iniziative dei sorresi che mirano a raccogliere denaro o aiuti per la famiglia. Sui social in tanti hanno condiviso l'Iban delle due donne per permettere a chiunque di effettuare una donazione. Si può trovare anche una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Gofoundme, che finora conta una decina di donazioni e circa 200 euro racimolati.