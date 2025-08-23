VaiOnline
Guspini.
Casa Atzeni-Agus, terminati i lavori di ristrutturazione 

Il lavori di recupero delle case a corte di casa Atzeni-Agus in via Diaz sono terminati. L’attività di restauro è stata finanziata con fondi Europei da un progetto presentato dall’Unione dei Comuni del terralbese. Il progetto di riqualificazione del complesso Case a corte (sia via Caprera che via Diaz) è stato finanziato con 1 milione di euro. Al termine del restauro le costruzioni dovranno essere utilizzate per scopi museali, esposizioni, iniziative culturali, artistiche e ricreative. Il vice sindaco e assessore ai lavori Pubblici dell’Amministrazione spiega l’intervento edilizio: «Nel caso specifico, avendo da tempo ben presenti le criticità dei due complessi di case storiche e la valenza storico-culturale, tramite un bando sono stati incaricati dei professionisti che hanno permesso di rendere fruibile Casa Agus - Atzeni e eliminare le criticità presenti nella casa campidanese migliorando la fruibilità del sito da parte di tutta la cittadinanza beneficiaria». L’assessore Serru commentando i lavori dice: «I lavori si sono conclusi normalmente, comprese le opere, di pavimentazione di pregio in via Diaz con il rifacimento di tutti pavimenti e i sottoservizi grazie al progetto “Su Bixinau Antigu. Anche il direttore dei lavori e tecnico comunale Mauro Fanari evidenzia: «Il restauro procede, la qualità dei lavori è buona, gli addetti stanno operando bene con capacita professionale ottenendo buoni risultati».

Il complesso delle case a corte era nato dalla fusione di due case campidanesi, quella delle famiglie Liscia e Saba, tramite la demolizione del muro di confine tra le due proprietà è stato formato un corpo unico. Rispetto all'impianto originario è stato realizzato un nuovo corpo di servizi, al posto di un pagliaio e dell'orto esiste anche un piano interrato e di un piano terra. Nei cortili sono presenti il pozzo e un forno a legna. Nella casa di via Diaz saranno esposti antichi macchinari artigianali per la lavorazione delle lame e produzione di coltelli.

