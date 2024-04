Casa Argiolas, via libera al progetto di riqualificazione 

Si sblocca l’iter per la riqualificazione di Casa Argiolas, l’edificio situato tra via Cornelio Nepote e via Quintiliano destinato a diventare una comunità alloggio e un centro diurno per anziani. All’esterno, nella parte situata in via Cornelio Nepote, ci sono ancora le transenne che ne delimitano il perimetro. Intanto però si vede la luce all’orizzonte. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica relativo al secondo lotto dei lavori.

L’intervento è stato suddiviso in due lotti. I lavori partiranno probabilmente nel giro di alcuni mesi e dovrebbero terminare nel 2026. Nel frattempo la struttura è stata messa in sicurezza dall’interno per evitare ulteriori crolli (il tetto dell’edificio era crollato). La prima parte dell’opera prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato, risalente agli anni ‘30, di via Cornelio Nepote, che sarà destinato a essere utilizzato come centro diurno per anziani con varie stanze, una sala ricevimento e un ampio giardino interno. Nel secondo lotto, invece, è prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato – nella parte situata in via Quintiliano – che accoglierà una comunità alloggio.

«La riqualificazione di Casa Argiolas, finanziata con fondi Pnrr e parte dell'avanzo, fa parte di una serie di progetti che porteranno ad un rifacimento più ampio di tutti quegli immobili che necessitano di essere resi fruibili», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Anche per il secondo lotto di cui è stata approvata la fattibilità tecnica, è stato necessario coinvolgere la Sovrintendenza, poiché si tratta di un bene vincolato situato in pieno centro storico. L’importo totale dell’intervento è di 1 milione e 900 mila euro.

L’assessore Nonnoi ci tiene a ricordare che «l’intero immobile venne acquisito nel 2005 dal Comune e dopo il fallimento di tre imprese, l’amministrazione comunale di allora non era riuscita a trovare una soluzione. Si tratta quindi dell'ennesima incompiuta che ci siamo trovati quando ci siamo insediati e alla quale abbiamo posto rimedio».

