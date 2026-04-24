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Monserrato.
25 aprile 2026 alle 00:33

Casa Argiolas, tutto secondo copione 

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Entra nel vivo la riqualificazione da 1,5 milioni di euro di Casa Argiolas, in via Cornelio Nepote, destinata come da progetto Pnrr a diventare una comunità alloggio e centro diurno per anziani. Dopo i primi interventi partiti quasi due mesi fa nella parte interna della struttura, dalla settimana prossima comincerà una nuova fase, quella delle lavorazioni all’esterno dell’edificio. «Il cantiere sta procedendo spedito e senza intoppi, adesso si passerà alla demolizione di alcuni fabbricati tra via Quintiliano e via Cornelio Nepote», fa il punto l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Gli elementi storici, e quindi tutelati, subiranno invece degli interventi di consolidamento. L’obiettivo rimane sempre quello di rigenerare le proprietà comunali esistenti piuttosto che costruire da zero». La fase due del progetto comporterà alcune modifiche della viabilità che potrebbero causare qualche disagio ai residenti. Da martedì 28 a giovedì 30 – comunque fino al termine delle operazioni – chiude infatti il tratto di via Cornelio Nepote compreso tra i civici 12 e 46, per consentire le demolizioni che saranno effettuate con mezzi appositi. Possibile anche l’inversione del senso di marcia tra via Seneca e via Marco Claudio Marcello durante le manovre di immissione dei mezzi verso il cantiere. Durerà invece fino al 30 novembre, data stimata di fine lavori, il divieto di sosta tra i civici 28 e 34 (fa eccezione lo stallo disabili). Tutte le misure hanno validità dalle 7 alle 19. (d. l.)

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