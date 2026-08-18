Casa Argiolas tornerà all’antico splendore  

A Monserrato la riqualificazione urbana passa attraverso il recupero del patrimonio identitario e la restituzione degli spazi storici alla collettività. Nel cuore del centro cittadino, precisamente in via Cornelio Nepote, si lavora a pieno ritmo all’interno del cantiere di Casa Argiolas, antica dimora e tipico immobile della tradizione monserratina destinato a diventare un centro diurno per la cittadinanza.

Una storia tormentata

L’edificio, di indiscutibile valore storico-architettonico, era stato acquisito dal Comune circa vent’anni fa per progetti di rigenerazione destinati a servizi per la popolazione. La sua storia recente è stata tuttavia segnata da lunghi intoppi operativi e da una complessa vicenda burocratica. Durante le precedenti amministrazioni, oltre un decennio fa, i lavori di recupero subirono una battuta d’arresto: «Si stavano svolgendo degli interventi strutturali ma fallirono ben tre imprese che stavano intervenendo», ricorda il sindaco Tomaso Locci, ripercorrendo le tappe dell’acquisto dell’immobile avvenuto più di vent’anni fa. «Il grosso problema», aggiunge, «fu il fatto che venne tolto il tetto e la struttura venne lasciata aperta». Un errore operativo che negli anni ha rovinato l’edificio a causa delle piogge e delle intemperie a cui era esposta. Oggi però la prospettiva è cambiata e il cantiere procede a passo spedito.

La tabella di marcia

«Adesso siamo a un buonissimo punto, stiamo facendo una riqualificazione importante e contiamo di terminare questo primo lotto entro dicembre», dichiara il primo cittadino, ribadendo che «Casa Argiolas doveva essere destinata ad un uso sociale, cioè un centro diurno, e così sarà, a testimonianza del fatto che la giunta è assolutamente nei tempi e l’impresa sta procedendo davvero alacremente». Le rassicurazioni arrivano anche dal fronte dei lavori pubblici nelle parole dell’assessore Raffaele Nonnoi: «L’intervento prosegue senza intoppi e, nonostante adesso gli operai andranno in ferie, si viaggia perfettamente secondo cronoprogramma». Una progressione costante confermata dagli ultimi interventi all’interno dello stabile: «Il cantiere è quindi a buon punto e, ad esempio, sono già stati realizzati i massetti», spiega Nonnoi. «Siamo davvero molto contenti di questa opera di riqualificazione, dato che finalmente questa struttura potrà essere messa a disposizione della popolazione». Con la conclusione del primo lotto entro dicembre, Monserrato si appresta così a riappropriarsi di uno dei suoi simboli più rappresentativi.

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