VaiOnline
Monserrato.
19 agosto 2026 alle 00:46

Casa Argiolas tornerà all’antico splendore  

A buon punto i lavori di restauro della dimora che ospiterà un centro diurno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Monserrato la riqualificazione urbana passa attraverso il recupero del patrimonio identitario e la restituzione degli spazi storici alla collettività. Nel cuore del centro cittadino, precisamente in via Cornelio Nepote, si lavora a pieno ritmo all’interno del cantiere di Casa Argiolas, antica dimora e tipico immobile della tradizione monserratina destinato a diventare un centro diurno per la cittadinanza.

Una storia tormentata

L’edificio, di indiscutibile valore storico-architettonico, era stato acquisito dal Comune circa vent’anni fa per progetti di rigenerazione destinati a servizi per la popolazione. La sua storia recente è stata tuttavia segnata da lunghi intoppi operativi e da una complessa vicenda burocratica. Durante le precedenti amministrazioni, oltre un decennio fa, i lavori di recupero subirono una battuta d’arresto: «Si stavano svolgendo degli interventi strutturali ma fallirono ben tre imprese che stavano intervenendo», ricorda il sindaco Tomaso Locci, ripercorrendo le tappe dell’acquisto dell’immobile avvenuto più di vent’anni fa. «Il grosso problema», aggiunge, «fu il fatto che venne tolto il tetto e la struttura venne lasciata aperta». Un errore operativo che negli anni ha rovinato l’edificio a causa delle piogge e delle intemperie a cui era esposta. Oggi però la prospettiva è cambiata e il cantiere procede a passo spedito.

La tabella di marcia

«Adesso siamo a un buonissimo punto, stiamo facendo una riqualificazione importante e contiamo di terminare questo primo lotto entro dicembre», dichiara il primo cittadino, ribadendo che «Casa Argiolas doveva essere destinata ad un uso sociale, cioè un centro diurno, e così sarà, a testimonianza del fatto che la giunta è assolutamente nei tempi e l’impresa sta procedendo davvero alacremente». Le rassicurazioni arrivano anche dal fronte dei lavori pubblici nelle parole dell’assessore Raffaele Nonnoi: «L’intervento prosegue senza intoppi e, nonostante adesso gli operai andranno in ferie, si viaggia perfettamente secondo cronoprogramma». Una progressione costante confermata dagli ultimi interventi all’interno dello stabile: «Il cantiere è quindi a buon punto e, ad esempio, sono già stati realizzati i massetti», spiega Nonnoi. «Siamo davvero molto contenti di questa opera di riqualificazione, dato che finalmente questa struttura potrà essere messa a disposizione della popolazione». Con la conclusione del primo lotto entro dicembre, Monserrato si appresta così a riappropriarsi di uno dei suoi simboli più rappresentativi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  