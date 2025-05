Casa Argiolas, sì al restauro 

Una nuova vita per uno storico edificio cittadino in disuso da anni. Con l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo, vede la luce la riqualificazione di Casa Argiolas, in via Cornelio Nepote. L'idea dell’amministrazione è quella di riconsegnare l’abitazione alla città utilizzandola per il sociale: nei locali ristrutturati nasceranno infatti una comunità alloggio e un centro diurno per gli anziani.

Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità economica a marzo 2024, il progetto esecutivo costituiva l’ultimo step da superare: la realizzazione dell’opera è già inserita nel piano triennale dei lavori pubblici per il 2025.

Pronti 1,4 milioni

Quello che partirà quest’anno è il primo lotto di lavori previsto, dall’importo di 1,4 milioni di euro, finanziati interamente dal Pnrr. L’intervento interesserà in primis la struttura esterna, al momento instabile, sorretta da sostegni e circondata da transenne. Si procederà poi al restauro degli interni e alla predisposizione dell’impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie, impianti termici e di condizionamento, sistemi elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. Il secondo lotto porterà invece le opere di completamento, ma solo a partire dal 2026.

Quella di Casa Argiolas è una storia travagliata: il Comune la acquisì nel 2005, ma i tentativi di rimetterla a nuovo e consegnarla alla comunità sono sempre falliti. In mezzo, il fallimento di ben tre imprese. E gli anni di inutilizzo hanno rischiato di causarne il crollo. «Siamo intervenuti per mettere l’edificio in sicurezza già l’anno scorso, perché la struttura era abbandonata e la pioggia l’aveva danneggiata, nessuno se n’era mai curato», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Sarebbe stato più semplice demolire e poi ricostruire, ma trattandosi di un edificio storico abbiamo preferito recuperare l’esistente». Nella stesura del progetto è stata coinvolta anche la Sovrintendenza, trattandosi di un bene vincolato in pieno centro storico. Il recupero di Casa Argiolas si inserisce all’interno del piano del Comune per riqualificare gli edifici pubblici caduti in disgrazia. «Stiamo lavorando per recuperare anche l’ex scuola media di via Tonara e finendo di riqualificare l’ex centro vaccinale di via Tito Livio», continua Nonnoi. «Lo stesso faremo con Casa Masala», dove dovrebbe sorgere un ulteriore centro diurno per anziani, «e la scuola Monumento ai Caduti».

