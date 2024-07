Casa Argiolas, proteste per il degrado del cantiere 

Le transenne che delimitano la facciata di Casa Argiolas, in via Cornelio Nepote a Monserrato, sono ancora lì da oltre un anno, e così la rete arancione di cantiere. E spesso vengono abbandonati rifiuti oltre le transenne.

Gli abitanti sono esasperati. «I disagi in una via già stretta di per sé sono intollerabili, e poi ci sono anche rifiuti che attirano blatte e topi», lamenta Beatrice Lai, una residente. Sulla stessa linea un altro abitante, Mauro Pisu: «Il degrado del cantiere è sotto gli occhi di tutti. Aspettiamo che le promesse diventino realtà, perché transitare in questa strada è diventato molto più scomodo e disagevole rispetto a quanto non lo sia normalmente per via delle dimensioni della stessa carreggiata».

Lo stabile situato tra via Cornelio Nepote e via Quintiliano verrà riqualificato per diventare una comunità alloggio e un centro diurno per anziani. Ad aprile è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica relativo al secondo lotto dei lavori. L’intervento, infatti, è stato suddiviso in due lotti. I lavori inizieranno probabilmente nel giro di alcuni mesi e dovrebbero terminare nel 2026.

L’edificio è stato messo in sicurezza dall’interno per evitare ulteriori crolli (il tetto non esiste più). La prima parte dell’opera prevede la demolizione e la ricostruzione del fabbricato in via Cornelio Nepote, che sarà un centro diurno per anziani. Nel secondo lotto, invece, è previsto un nuovo fabbricato – nella parte di via Quintiliano – che accoglierà una comunità alloggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA