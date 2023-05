Casa Argiolas, ecco i fondi: sorgerà un centro per anziani grazie a 1,4 milioni del Pnrr 

Il sindaco Tomaso Locci ricorda che nel frattempo sono cambiate molte cose: «Si è perso un importante finanziamento quando c’era il commissario; appena ci siamo insediati di nuovo, nel 2019, abbiamo ripreso tutto l’iter in mano e richiesto il finanziamento dell’opera con la stessa finalità. Con la crisi economica, gli aumenti in ogni settore e il nuovo prezziario stabilito dalla Regione, i costi si sono triplicati. Poi è arrivato il Pnrr e i soldi dell’avanzo che avevamo a disposizione per questo progetto li abbiamo sostituiti proprio con quelli del Pnnr».

Dal 2015 sono fallite tre imprese, cosa che ha impedito di portare avanti il progetto. Nel frattempo, l’amministrazione Locci l’ha messa in sicurezza dall’interno per evitare ulteriori crolli (il tetto dell’edificio non esiste più). «Lo abbiamo fatto con 80.000 euro, soldi dell'avanzo. Ora non costituisce più un pericolo per l’incolumità dei cittadini», afferma l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Casa Argiolas verrà riqualificata totalmente con i finanziamenti del Pnrr», prosegue, «c’è un progetto di fattibilità fatto da questa amministrazione. Dalla presentazione della fattibilità passano 45 giorni, dopodiché viene indetta una conferenza dei servizi e qui interviene la Soprintendenza. Poi i lavori dovrebbero essere oggetto di un contratto integrato entro luglio di quest’anno per poi terminare presumibilmente entro il 2026».

Casa Argiolas diventerà un centro per anziani. La destinazione d’uso dello stabile di via Cornelio Nepote acquistato dal Comune nel 2005, sarà quella originaria del 2015, quando fu approvato il progetto definitivo-esecutivo. Essendo un bene vincolato perché situato in centro storico, infatti, può essere usato solo per questo scopo.

Tre imprese fallite

Pronti 1,4 milioni

Per la precisione, si tratta di 1.400.000 euro, tutti derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi non gravanti sulle casse comunali. «Abbiamo ereditato da altri lo stato di degrado in cui versa l’immobile», sostiene il primo cittadino. «Con il fallimento delle tre imprese, è diventato una scatola vuota e sventrata che non ha più neanche i tetti ed è ovvio che gli agenti atmosferici hanno peggiorato le criticità. L’abbiamo comunque messa in sicurezza due volte. Verrà praticamente restaurata e ospiterà una casa per anziani che al suo interno avrà delle stanze, una sala ricevimento, una di condivisione per tutti gli anziani affinché possano socializzare e un ampio giardino interno». Demolire lo stabile per poi ricostruirlo da zero sarebbe stato meno costoso, ammette Locci, che però ricorda che non può essere fatto proprio perché trattasi di un bene vincolato che può invece essere riqualificato.

