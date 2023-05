Casa Argiolas, da asilo a rudere dimenticato 

Ma le persone che vivono nelle case vicine non hanno perso la speranza e chiedono a gran voce che si faccia qualcosa. «Ci vedrei bene un centro per giovani, perché comunità per anziani ne abbiamo, ad esempio Casa Pani», dice Patrizia Frau, una residente che ha conosciuto lo stabile quando ancora era di proprietà di privati. «Fa male vederla ridotta così», prosegue, «ma penso che se si deve trovare un posto che attragga i giovani con iniziative carine, potrebbe essere questo».

Situato in via Cornelio Nepote, l’edificio fu acquistato nel 2005 dal Comune e ospitò una scuola materna, trasferita nell’attuale complesso di via Monte Arquerì poco più di una decina di anni fa. Dismessi i locali scolastici, Casa Argiolas è rimasta disabitata. Nell’aprile 2015, una delibera di Giunta approvò la progettazione definitiva che prevedeva la ristrutturazione dell’intero stabile per farci una comunità alloggio con centro diurno per anziani. Ma è tutto fermo. Trovandosi nel centro storico, la casa è sottoposta a vincoli paesaggistici e legata alle autorizzazioni della Soprintendenza per poter avviare qualsiasi progetto di recupero. L’iter per un’eventuale riqualificazione non è quindi facile.

Le transenne delimitano l’antico stabile che il Comune ha messo in sicurezza per evitare crolli che possano causare danni a cose o persone. Il tetto però era già venuto giù e restano in piedi solo le mura perimetrali. D’altronde, il tempo che scorre non ha risparmiato Casa Argiolas e oggi dalla strada si scorge solo un rudere in rovina.

Le transenne delimitano l’antico stabile che il Comune ha messo in sicurezza per evitare crolli che possano causare danni a cose o persone. Il tetto però era già venuto giù e restano in piedi solo le mura perimetrali. D’altronde, il tempo che scorre non ha risparmiato Casa Argiolas e oggi dalla strada si scorge solo un rudere in rovina.

L’abbandono

Situato in via Cornelio Nepote, l’edificio fu acquistato nel 2005 dal Comune e ospitò una scuola materna, trasferita nell’attuale complesso di via Monte Arquerì poco più di una decina di anni fa. Dismessi i locali scolastici, Casa Argiolas è rimasta disabitata. Nell’aprile 2015, una delibera di Giunta approvò la progettazione definitiva che prevedeva la ristrutturazione dell’intero stabile per farci una comunità alloggio con centro diurno per anziani. Ma è tutto fermo. Trovandosi nel centro storico, la casa è sottoposta a vincoli paesaggistici e legata alle autorizzazioni della Soprintendenza per poter avviare qualsiasi progetto di recupero. L’iter per un’eventuale riqualificazione non è quindi facile.

Gli appelli

Ma le persone che vivono nelle case vicine non hanno perso la speranza e chiedono a gran voce che si faccia qualcosa. «Ci vedrei bene un centro per giovani, perché comunità per anziani ne abbiamo, ad esempio Casa Pani», dice Patrizia Frau, una residente che ha conosciuto lo stabile quando ancora era di proprietà di privati. «Fa male vederla ridotta così», prosegue, «ma penso che se si deve trovare un posto che attragga i giovani con iniziative carine, potrebbe essere questo».

Per Francesco Stara, che abita a tre isolati dall’edificio, «si dovrebbe realizzare un centro di quartiere nella quale siano presenti spazi per le riunioni dei cittadini della zona e una piccola biblioteca dove gli abitanti possano portare i libri usati. Centro per anziani no, c’è già».

Uno spazio da affidare ad associazioni è la proposta di Renato Marini, abitante di una via limitrofa: «Loro saprebbero cosa farci. Andrebbe a mio parere buttata giù e ricostruita da zero per poi darla in gestione a qualche associazione che voglia farci qualcosa di utile per i ragazzi e per i bambini: laboratori, cinema, e quant’altro». Le idee, dunque, non mancano.

La politica

Sullo stato di Casa Argiolas la consigliera di minoranza Maria Antonietta Vacca (Gruppo Misto), ha presentato un’altra interrogazione. «È una situazione di sicurezza precaria per i passanti», sostiene, «lo stabile è stato trascurato, non vi hanno messo mano dopo il trasferimento della scuola. Nell’attesa il degrado è peggiorato. Sono rimasti solo i muri perimetrali, messi in sicurezza con delle travi. La strada è stretta, le transenne ora sono spostate più verso la carreggiata, ostacolando così il passaggio delle auto, considerato anche che non tutti rispettano il divieto di sosta. L’anno scorso», prosegue, «è stata emanata un’ordinanza che tra l’altro dispone limiti di velocità che non vengono rispettati».

L’assessore

La replica all’interrogazione è dell’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «L’edificio è stato messo in sicurezza - ha assicurato -. Abbiamo provveduto ai lavori all’interno per evitare altri crolli. Non c’è più un pericolo reale. Le transenne a volte vengono spostate dalle persone, non possiamo controllare ogni giorno che siano messe bene». Di cosa ne sarà del vecchio edificio però, se sarà recuperato o abbattuto, al momento non ci sono certezze.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata