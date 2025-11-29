Casa Angioni, trent’anni di identità 

È il fiore all'occhiello delle iniziative culturali e identitarie di Quartucciu. Casa Angioni (oggi DomusArt), compie trent’anni. Costruita nel tardo ’800, la suggestiva casa campidanese tra via Neghelli e via San Biagio era di proprietà della famiglia Angioni. Poi, nel 1988, il Comune la comprò per poco più di trecento milioni di lire. Prima di vederla in attività, però, passarono anni, segnati dalla lentezza della burocrazia, ma durante i quali l'edificio fu completamente ristrutturato . La riqualificazione ha comunque seguito lo stile originale, di casa campidanese. Rimessa a nuovo, Casa Angioni è stata aperta al pubblico ufficialmente nel 1995. Da allora, è un importante centro culturale di riferimento per Quartucciu e non solo. Il suo portone è stato varcato da numerosi artisti sia della scena locale e nazionale sia internazionali e ha visto svolgersi tantissimi appuntamenti culturali, di tradizione e folcloristici.

Ora si prepara a spegnere le trenta candeline con tre giorni di iniziative, nel weekend tra venerdì e domenica prossimi: “Casa Angioni. 30 anni di storia arte e cultura” è il titolo dell’iniziativa del Comune (assessorato alla Cultura) e inserita nei due più ampi progetti “Identità e valore tra passato e presente” e “Arrexinis”, organizzati dall’assessorato alla Cultura e coordinati da “Forma e poesia nel jazz” in collaborazione con la Pro Loco. Sarà una tre giorni che ripercorrerà sei lustri di uno dei patrimoni della cittadina.

Si parte venerdì alle 18.30 con il convegno e la mostra fotografica “Casa Angioni ieri e oggi”: interverranno Giorgio Abis, che fu sindaco quando fu inaugurata trent’anni fa, l'ex assessore ai Lavori pubblici dell’epoca, Tonino Durzu, il sindaco Pietro Pisu, l'assessora alla Cultura Elisabetta Contini e l'ingegnere che realizzò il progetto, Sandro Balestrieri. Ci sarà anche Maria Grazia Angioni, proprietaria della casa prima che divenisse proprietà comunale. Seguirà un concerto di Elena Ledda. Sabato 6, alle 18.30, i fratelli Giorgio e Dino Pina dialogheranno con Salvatore Vargiu, fondatore del teatro Olata, poi ci sarà il concerto- spettacolo “CicAttrici” con Rossella Faa e Manuela Loddo. Sabato, festa finale con intrattenimento musicale con il gruppo Lamemour con frizzanti musiche tra swing e manouche (alle 19.30). In chiusura, degustazione di fregola a cura della Pro Loco. L’ingresso è gratuito.

«Vogliamo rendere omaggio a questo gioiello unico nel suo genere nel territorio», dice l'assessora Contini, «grazie chi ha fatto sì che diventasse un luogo di cultura. Continua a essere un centro di aggregazione sia per i nostri concittadini sia per hinterland e dintorni».

