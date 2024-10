Casa allagata, intervento sul pozzetto  

«Ogni volta che piove, mi si allaga la casa»; era lo sfogo disperato di Mario Giordano, residente a Sestu nella centrale via Cagliari. Oggi la sua odissea pare terminata con un lieto fine.

I tecnici di Abbanoa sono intervenuti nel pozzetto davanti alla sua abitazione: Giordano, con un video pubblicato online, aveva mostrato che dopo alcuni lavori precedenti vi erano rimasti addirittura dei pezzi di legno. «Sono contento, avevo atteso molto e non avevo visto altra soluzione che fare un po’ di scalpore su internet», commenta l’uomo. Purtroppo il problema è stato aggravato dal fatto che la rete fognaria coincide con quella delle acque piovane. Spesso inoltre le caditoie stradali si riempiono di detriti e piccoli rifiuti. «Siamo contenti per la risoluzione della problematica. Sappiamo che Abbanoa è impegnata su più fronti per la risoluzione di tutte le segnalazioni che facciamo», ha dichiarato l’assessore a Lavori pubblici Emanuele Meloni. Sono inoltre in corso rilievi sulla rete delle acque bianche.

RIPRODUZIONE RISERVATA