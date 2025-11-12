Casa affollata e altra cocaina dopo l’omicidio 

Le conversazioni di Emanuele Ragnedda sulla vittima ancora prima che l’uomo sapesse di essere indagato, i contatti con suoi familiari prima e dopo il delitto, l’arrivo di un soggetto a Conca Entosa che si presenta con della cocaina e il presunto scambio di messaggi con diversi conoscenti riguardo a un “problema” da risolvere nella tenuta delle campagne di Palau: sono le priorità di una improvvisa accelerazione delle indagini sull’assassinio di Cinzia Pinna, imposte dalla Procura di Tempio. La pm Noemi Mancini ha chiesto al consulente informatico di procedere con la massima urgenza e le operazioni sono iniziate ieri a Cagliari. La magistrata vuole subito tutte le conversazioni di Emanuele Ragnedda (chat, telefonate, messaggistica, post e commenti sui social) del 12 settembre, il giorno della morte di Cinzia Pinna. File (anche quelli cancellati) che dovranno essere estrapolati dalla memoria del portatile dell’imprenditore. Ma la pm vuole anche gli stessi dati dei telefoni di Luca Franciosi (indagato per favoreggiamento) e di un’amica di Ragnedda, il cui smartphone è stato sequestrato dai Carabinieri nei giorni scorsi.

Le ragioni dell’accelerazione delle attività dei Carabinieri e dei consulenti non vengono spiegate, la sensazioni è che ci sia l’urgenza di sapere chi abbia fatto cosa nella tenuta del delitto e colpisce che Rosa Maria Elvo, la compagna di Ragnedda (difesa dall’avvocato Francesco Umberto Fùrnari) sia di fatto fuori da questi nuovi e decisivi accertamenti. Le circostanze rilevanti sembrano chiare. Intanto, il via vai di persone nella tenuta di Conca Entosa la mattina del 12 settembre: c’è chi pulisce, chi monta un divano e qualcuno che deve fare una consegna di droga. Ma ci sono anche le molte conversazioni di Ragnedda sulla vittima diversi giorni prima della sua convocazione in caserma, qualcuno potrebbe essere chiamato a rispondere di questo. Nessun commento da parte delle difese (Luca Montella, Gabriele Satta, Maurizio e Nicoletta Mani).

