Casa Addis, sfratto a Perda sonadora 

L’ultimatum sta per scadere, entro venerdì 15, Perda Sonadora dovrà lasciare Casa Addis, sa domo de sa poesia che ha contribuito a realizzare con un finanziamento regionale. Lo ha deciso la sindaca Albina Mereu, che ha inviato una lettera di sgombero “parziale” all’associazione culturale dalla sua sede di via Roma 22. Mereu ha intimato all’associazione culturale di lasciare i locali mantenendo a disposizione solo l’uso di una stanza a ufficio.

I motivi

Il primo cittadino ha motivato lo sgombero dei locali con «un uso improprio della struttura comunale, ovvero non risulta la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso da parte di Perda Sonadora, né la voltura dell’utenza di corrente elettrica. Poi sono state rilevate attività di soggetti non autorizzati», e comunica un «imminente avvio di un nuovo progetto, centro aggregazione sociale destinato ad anziani e minori».

Perda sonadora

Però l’associazione culturale forte della convenzione sottoscritta con il Comune nel 2020 non vuole andare via e replica: «La sede è stata concessa e regolamentata da atti amministrativi. Casa Addis è un centro di aggregazione culturale grazie a un finanziamento regionale che ha permesso di dotare la nostra comunità di apparecchiature e allestimenti utilizzati da qualsiasi associazione che ne abbia fatto richiesta. Il Consiglio comunale ha deliberato nel 2017 che Casa Addis diventasse la sede della Casa della poesia seneghese, affidandone la gestione a Perda Sonadora che fa questo lavoro gratuitamente. Per quanto riguarda la voltura, in realtà la stessa amministrazione Mereu non ha permesso farla». La concessione di Casa Addis a Perda Sonadora è stata poi prorogata sino al 2027 dal commissario un anno fa. «Siamo aperti a qualsiasi confronto pubblico ma non siamo disposti a prenderci colpe non nostre né tanto meno siamo disposti al silenzio».

La polemica

Dietro l’ennesima polemica si cela lo stallo sul progetto Rigenerazione borghi del Pnrr. A settembre era arrivata la «presa d’atto» del Ministero della Cultura sulla rimodulazione del progetto fatta dal Comune, con modifiche sostanziali e finanziarie, togliendo risorse al festival Cabudanne de sos Poetas, organizzato da Perda Sonadora. Ora parrebbe tutto fermo, ma a breve dovrebbero essere coinvolte le associazioni, tra cui proprio Perda Sonadora, una degli artefici dell’ottenimento del finanziamento dal Ministero per oltre 1 milione e 600mila euro.

