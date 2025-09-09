Casa abusiva a Medau su Cramu, ruspe e alta tensione 

Casa abusiva e pignorata. E quando l’ufficiale giudiziario si è presentato con i carabinieri, per la liberazione dell’immobile, il proprietario la stava abbattendo con una ruspa. Si sono vissuti momenti di altissima tensione ieri mattina in via della Fauna, a Medau Su Cramu, rione nato – senza autorizzazioni – all’interno del parco di Molentargius. Il brutto epilogo di una vicenda che viene da lontano.

La storia

Marcella Corda, con il compagno, aveva acquistato nel 2002: «Abbiamo chiesto un mutuo alla banca», ricorda, «un consulente tecnico ha accertato che era tutto in ordine, il notaio ha fatto svolgere le sue perizie e anche la banca con un altro perito, tutto a nostre spese. Dopo l’acquisto abbiamo presentato domanda al Comune di Cagliari per iniziare i lavori di ristrutturazione. Nell’ottobre 2002 abbiamo preso possesso dell'abitazione. Per vari motivi familiari abbiamo poi deciso di vendere e di ritornare a vivere in città». A questo punto nascono i problemi. «Abbiamo incaricato un’agenzia immobiliare che, dopo tutti i rilievi e controlli, ci ha comunicato che la casa era abusiva e non si poteva vendere. Ma quando l’abbiamo comprata nessuno aveva accertato le irregolarità». Da qui inizia l’odissea. «Ci siamo rivolti a una banca e ci eravamo messi d’accordo con i venditori per procedere alla nullità dell’atto. Ma nell’estate 2013 è arrivato l’ufficiale giudiziario che ci ha comunicato il pignoramento sulla casa. Ho pensato a uno scherzo, ma nel 2016 il giudice ha scoperto che c'erano già state due ordinanze di demolizione, una nel 1983 e un’altra nel 1985».

Lo sgombero

Ricorsi e controricorsi hanno portato a rinvii continui. Fino a ieri mattina. Prima la lunga discussione con i carabinieri, nel tentativo – vano – di far rinviare l’esecuzione del provvedimento. Poi il compagno della Corda che si mette a terra, per protesta, mentre con la ruspa era stata già abbattuta parte dell’immobile: «Ce lo ha imposto il giudice», ha detto Corda ai militari per giustificare l’azione. In via della Fauna è intervenuta anche un’ambulanza del 118, per assistere il proprietario: è stato accompagnato al Brotzu per accertamenti sanitari, a causa di una crisi ipertensiva. Ma lo sgombero è stato eseguito.

«È una storia dolorosa, che mette in luce quanto un acquisto incauto possa avere conseguenze pesanti quando si tratta di immobili abusivi». Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore all’Urbanistica, dice di essere informato della vicenda da alcuni mesi. Ma sottolinea che «riguarda rapporti tra privati, banche, notai e procedure esecutive».

