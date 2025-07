Casa Abis: i nuovi Sandra e Raimondo e con le radici nella nostra Isola 

Sui social impazzano (tra Instagram, TikTok e Facebook toccano abbondantemente il milione di follower), in tv guadagnano sempre più spazi ma è soprattutto nei teatri che la coppia di Casa Abis sta registrando i più soddisfacenti risultati, quelli a contatto diretto con i loro spettatori che questo venerdì potranno vederli in azione a Capoterra, al Parco Urbano alle 21.30. Biglietti (20 euro) disponibili in prevendita sia su ticketone.it che su vivaticket.com.

Sardi di ritorno

E sarà un ritorno a casa perché, come suggerisce il marchio di fabbrica, Casa Abis ha forti radici sarde. Marito e moglie sulla scena come nella vita reale Gabriele Abis (nato a Roma) ha il padre di Cagliari e la madre di Valledoria. Mentre la famiglia paterna di Stella Falchi è di Bono. Lo spettacolo si chiama semplicemente “I Casa Abis a teatro”. Non è un caso che da più parti li abbiano definiti i nuovi Sandra e Raimondo, facendo riferimento agli esilaranti siparietti che hanno reso indimenticabili i due attori con la loro “Casa Vianello”. Ma Gabriele e Stella non saranno soli. Sul palco ad introdurli sarà, infatti, un altro volto noto della tv e dei teatri: Paolo Ruffini.

Storia da attori

Come spiegano gli organizzatori del tour nazionale: «Gabriele Abis e Stella Falchi sono attori, comici e content creator digitali. Ma soprattutto, sono una coppia, tanto nella vita reale quanto nella carriera artistica: sei anni di impegno e affiatamento coniugale e sul palcoscenico. Anzi, si potrebbe dire che galeotto fu il teatro: lì si sono conosciuti e da lì hanno plasmato la loro realtà quotidiana, fatta di spettacoli e corsi di recitazione. Poi, nel 2021, sono sbarcati sulla rete e in pochissimo tempo, forti dei loro video sulle dinamiche quotidiane nella vita di coppia, hanno conquistato i più giovani (e non solo) a colpi di risate».

Non influencer

Guai a definirli influencer, lo hanno ribadito più volte a gran voce e con un sorriso sulle labbra. Diversamente non avrebbero attuato la strategia che li sta vedendo protagonisti in questi mesi, superare il rapporto con lo schermo del telefonino e (visto che quella è la loro formazione) tornare sui palcoscenici sulla scia del successo acquisito. «Non è un mistero: i social tirano, le risate e la ricerca di felicità pure». Et voilà, ecco a voi i Casa Abis in scena: «Una coppia che riflette sulla propria vita come in un film (comico), illustrando i momenti significativi della propria convivenza e sondando tutti i possibili trucchi per attingere ad una forma duratura di felicità, quella a due», raccontano i produttori dello show. «Ecco allora che ogni momento di condivisione diventa occasione per suscitare una grande ilarità: d’altra parte, le dinamiche tra uomo e donna sono, fin dalla notte dei tempi, quasi una consuetudine che ci viene tramandata sempre identica a sé stessa. O è vero il contrario? Nel loro spassosissimo spettacolo, tutto teso ad immaginare la ricerca quotidiana dell’amore, o meglio, di quel tipo di amore che non mette sempre d’accordo ma spinge ad essere sempre dalla stessa parte, i Casa Abis si interrogano su cosa significhi essere una coppia». (f. a.)

